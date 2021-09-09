新一輪「賞你住」反應熱烈　80%參與酒店已滿額

新冠肺炎疫情打殘本港百業，其中旅遊及零售等更是重災區。香港旅遊發展局總幹事程鼎一今(9日)出席活動時表示，第二輪「賞你住」計劃前日(7日)起接受預訂，提供140間酒店、共2萬個名額，至今早已有80%酒店滿額，期望計劃有助推動港人在零售及餐飲業消費，形成「消費循環」，從而帶動酒店及旅遊業界恢復生意。

程指出，市民在零售及餐飲業消費滿800港元，便可參加「賞你住」計劃，獲得500港元本地酒店折扣優惠，從以協助旅遊業界。旅發局早前推出的第一輪計劃反應熱烈，其後決定在較淡靜的月份，即本月推出第二輪計劃，至今已有約百間酒店名額爆滿。

對於有市民指部分參加計劃的酒店抬高價錢，程指局方一直有與業界溝通，並要求參加酒店事前遞交定價及優惠詳情，當局雖不會干涉其定價，但活動推出後，酒店不得随便抬價。他又指，部分酒店推出十分優惠的價格，例如每晚房價連餐飲，僅定價550港元，若市民取得500港元酒店折扣，幾乎是「唔使錢就住一晚」。他稱，各酒店的經營方式不一樣，相信市民會先研究各酒店的優惠詳情，再作預訂。

另外，港府擬本月中推出「來港易」計劃，每日有2,000名內地及澳門居民可免檢疫來港。程指出，暫時來港的旅客大多有特定目的，包括工作及經商等，認為日後未必會有大量旅客到港。他稱，局方一直在內地及海外城市進行宣傳工作，以保持香港在客源市場的曝光，並吸引旅客在日後通關來港旅遊。