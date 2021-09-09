社總社復包庇黑暴鼓吹違法　當局需撥亂反正重建社工形象

反中亂港終有報，清算黑暴正當時。繼支聯會、民陣、教協土崩瓦解後，一直被指以社工之名包庇黑暴的香港社會工作者總工會（社總），及社工復興運動（社復）卻仍安在。社總過去大力推動罷工、企圖播放煽暴電影；而社復召集人邵家臻為延續抗爭意志，更成立「石牆花」組織以提倡囚權及支援政治犯。然而，作為監管工會登記的職工會登記局竟為官避事，未有做好把關工作，至於社工註冊局亦淪無牙老虎，即使過去3年已有7名社工被定罪及判處監禁，但至今從未有社工因此被取消註冊。

黑暴近年滲透社會各個界別，以扶弱濟貧建立專業角色的社工界別也淪爲黑暴保護傘，尤其以社總及社復兩大工會更甚。社總過去一直積極參與黑暴活動，19年6月暴徒包圍警察總部，並向警總擲雞蛋。社總翌日竟發表文章，形容擲雞蛋的市民「理性」，更聲稱暴徒行為是「保護市民」，立場偏頗，思想極端。

社總其後發起社福界大罷工行動。同年12月，社總幹事陳虹秀更在罷工的造勢集會上聲稱，曾到各國領事館游說通過類似美國的「香港人權與民主法案」，以制裁特區和中央政府官員。今年1月國安處向舉辦或參與初選的反對派團夥採取大規模拘捕行動，社總再發起聯署支持被捕人士，繼續以政治凌駕專業，鼓吹反中亂港。

社復也是另一個反中亂港勢力，不但曾於19年黑暴期間，發起「社工受夠了」靜默遊行，煽動群眾參加反政府活動，其後社復召集人邵家臻為延續抗爭意志，更成立「石牆花」組織以提倡囚權及支援政治犯。

社總及社復過去多次參與黑暴相關活動，本質就是反政府的政治組織，但職工會登記局作為監管工會登記及執行《職工會條例》的專責政府部門卻為官避事，未有做好把關工作，令這些反中亂港的所謂工會繼續橫行。然而，現行法例亦存漏洞，引致社工註冊局被黑暴組織社總人士騎劫，對問題社工加以包庇。當局必須盡快整頓亂象，撥亂反正，將反中亂港組織一網打盡，回復社會秩序。