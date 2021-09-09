九龍站至奧運站鐵路現沉降　渡華路消防設施搬遷工程須暫停

搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路的工程項目，在進行地基工程期間，港鐵東涌線九龍站與奧運站之間的隧道，其中1個監測點的沉降記錄，於本周二(7日)達到20.27毫米，輕微超逾預設停工指標的20毫米，政府今日(9日)表示，應香港鐵路有限公司要求，為謹慎起見，在鐵路保護區內的相關工程已於同日暫停。

上述監測點是港鐵公司按照鐵路保護區的既定程序，要求工程承建商設置，以便港鐵公司監察沉降數據，確保鐵路設施結構和運作安全不受有關工程影響。

屋宇署和建築署已派員視察有關鐵路隧道，確認其結構安全，而機電工程署已檢視港鐵公司提交與鐵路運作安全相關的監測記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。上述建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。建築署和港鐵公司會繼續密切監察有關情況，並與屋宇署和機電工程署保持緊密溝通，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。

政府續指，雖然有關工程現已停工，建築署會聯同港鐵公司要求負責該工程項目的承建商制訂緩解措施，並採取減低對鐵路設施影響的施工方法。

如接獲該工程承建商的緩解措施方案及復工要求，建築署會以確保鐵路設施結構安全的原則嚴格審批有關申請，包括諮詢港鐵公司及其他相關政府部門。機電工程署亦會確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。

此外，若工程承建商同時建議調整暫停相關工程的監察指標，建築署亦會在諮詢港鐵公司及其他相關政府部門的意見後，按情況考慮工程承建商提出的建議。當復工要求獲得接納後，建築署、屋宇署及機電工程署會向公眾公布有關決定。