城大研快速通風系統　過濾病床新冠病毒　減醫護感染

新冠肺炎疫情持續，仍有患者住院接受治療。香港城市大學研發出快速通風系統，在病床架上設有抽氣口的支架，配以透明保護膠罩及高效濾網，有效阻隔及過濾病毒，換氣效率可達每小時26次，避免病毒傳播。現時有關系統已獲一私家醫院採用。

城大機械工程學系助理教授Steven Wang表示，醫護人員會為新冠患者進行心肺復甦、插喉，或其他與呼吸道相關的醫療程序，會產生大量氣溶膠，病毒隨之擴散，增加醫護人員感染風險。

他研發的快速通風系統，能將患者的飛沫由含有抗病毒塗層的透明膠罩阻擋，飛沫會經由支架上的抽氣口抽到高效濾網，過濾系統繼而鎖住當中的病毒，再將已淨化的空氣送回病房。

數據顯示，系統開啟2分鐘內，就能將密封範圍內的氣溶膠徹底抽走，而且換氣效率高達每小時26次，比負壓病房每小時12次多。他已為快速通風系統申請美國專利，系統由上月起於港怡醫院病房測試，結果顯示系統能有效阻止病毒隨氣溶膠擴散。

Wang說，這套通風系統裝置簡單，在病床搭建支架及膠罩平均只需5分鐘，且成本低廉，而每個病房只須連接一個中央高效濾網。另外，他正與港怡醫院商討另一個合作項目，研究於洗手間坐廁加裝小型過濾系統。

他續稱，由於蓋上廁板沖廁，病毒仍有機會透過氣溶膠停留在廁格中。為免病毒傳播，透過系統過濾，沖廁過程中產生的氣溶膠可於5秒內隨安裝在廁板上的抽氣口迅速抽走，由氣泵內的高效濾網過濾兼以UVC燈殺死病毒。