涉前年11.18暴動　12港人蛇之一郭子麟11月再訊

前年11月18日在理工大學一帶發生連串反修例衝突，警方在事件中起訴逾百人，其中13名被控暴動等罪的被告，今天（9日）於區域法院再提訊，除另涉及12名港人偷越邊境事件的被告郭子麟未確定答辯意向外，其餘12名被告的案件則排期至明年4月4日審訊，郭的案件則押後至本年11月2日再提訊。

本案13名被告為文員李卓珩（23歲）、地盤工陳駿煒（24歲）、IVE學生劉嘉樂（23歲）、攝影師鄭家裕（30歲）、IVE學生林敏諾（19歲）、獸醫護士廖卓賢（21歲）、理大學生馬宇亮（24歲）、酒店接待員謝澔庭（22歲）、倉務員容家俊（23歲）、運輸工勞尚文（22歲）、學生梁楀燊（18歲）、無業張賀琪（28歲）及港大生郭子麟（18歲）。郭子麟的律師指，需要時間翻閱訴訟文件及給予郭法律意見，故申請將郭的案件押後再訊，郭期間續須還押。

13名被告現共同面對一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在近窩打老道和咸美頓街的彌敦道，與他人參與暴動。此外，有部分被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具等罪，指他們管有汽油彈、能夠發射出雷射光的裝置、鉗等物品。