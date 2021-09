全民「燈」月活動賀中秋　直徑15米月亮照耀觀塘

本月21日是中秋節,由香港中小型企業家舉辦的全民「燈」月 (Fly Me To The Moon) 大型活動,將於本月19日至22日(中秋節翌日)在觀塘發現號舉行,為觀塘海濱帶來閃亮的慶中秋活動。

這次活動包括香港首個由民間主辦、在大廈外牆展現的光影表演,市民更可透過直播免費觀賞。同時,在觀塘海面上設有破紀錄直徑15米的發光月亮,觀塘天橋底有星夜投影及可愛發光月兔群,適合一家大細「打卡」,或情侶漫步在星空下,過一個浪漫的中秋節。

今次的光影表演是投射動畫故事,展示孩子眼中的香港特色及對未來的願景。主辦單位會選出優秀作品投射在大廈外牆上,成為香港首個以大廈外牆作畫布的即時光影表演;動畫部分則是由香港年青動畫師繪製,以香港著名地標及事物為主題創作,例如渡海小輪成歌劇院、戶戶接通成天台花園等等。同場亦設有香港品牌攤位、跨代童年遊戲、各類音樂及舞蹈表演等。

所有活動供市民免費入場(除攤位遊戲設有收費),下午開始會有攤位、遊戲及表演,晚上會加入外牆光影表演、發光月亮、橋底燈飾等。