學生減少恐現縮班危機　教聯會促請凍結3年教師人手

本港受移民潮及跨境學童無法來港上課等因素影響，令新學年出現縮班危機，教育界人心惶惶。香港教育工作者聯會今（9日）致函教育局，促請教育局盡快推出應對措施，避免有學校因流失大量學生而引致縮班，影響教師人手的穩定性，並建議局方凍結未來3年全港教師人數，穩定教育生態。

教聯會指，新冠肺炎疫情持續一年多，兩地至今仍無法全面通關，嚴重影響跨境生來港上學，加上移民人數增加，不少學校反映已接獲部分學生退學，面對嚴峻的縮班危機。早前政府數據指出，本學年適齡升小學學童約為58,500人，較上學年減少1,500人；未來6年適齡入讀小一人口將持續下跌，減少至2027年的48,500人，跌幅顯著，情況令人關注。

因此，教聯會建議局方凍結未來3年全港教師人數，穩定教育生態。同時須有系統地組織超額教師進行專項培訓，提升國民教育、創科教育及心理輔導等範疇的專業知識；待學生人口回升時，讓超額教師重投教育崗位，做好相關工作。

該會又指，長遠而言，政府應改善班師比例，全面推行小班教學，以提升教學質素。該會促請局方加強對跨境生的學習支援，建議撥款資助學校在內地設立學習中心，照顧跨境生的各項需要。