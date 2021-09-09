國泰關閉倫敦外站回港獨大　議員促引入競爭避免壟斷

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空愈做愈燶，最新公布將關閉倫敦基地，連最後的美國外站也正評估是否終止，業務中心將放回本港，連同19年收購的廉價航空香港快運，勢壟斷本港航空市場。然而，正當大灣區航空決定加入市場引入良性競爭時，國泰這一航空霸主卻出手阻發牌，就大灣區航空的牌照申請向空運牌照局提出申述，令原計劃第4季啟航的大灣區航空，或因聆訊而延後啟航。有議員認為，有競爭才能有進步，國泰若繼續壟斷只會店大可欺客，促當局盡快發牌予其他公司，為航空業引入新氣象。

受疫情影響旅客大減、國泰航去年虧損約216億港元，外站基地紛紛關閉。國泰今日（9日）最新公布將關閉倫敦基地，並評估最後的美國外站是否也將終止，以應對疫情帶來的衝擊。事實上，國泰今年起已先後關閉澳洲、新西蘭、加拿大及德國的機師外站，將業務重點放在香港，而本港的飛機師亦已接受減薪以保住職位。公司聲明指，旗下駐倫敦的機師將要選擇改到香港工作或離職，但並未透露有多少名機師會受到影響。

這邊廂，國泰有航空牌卻因經營不善而關閉基地；那邊廂，有心進入本港市場的大灣區航空取牌卻困難重重。大灣區航空原計劃第4季啟航，有關牌照申請正待空運牌照局審批。但有消息指，因有本地航空公司提出申述，空運牌照局需就大灣區航空的牌照申請召開閉門聆訊，聆訊已排期在今年12月底召開，意味大灣區航空隨時今年啟航無望。

國泰航空回覆東網查詢時確認，較早前曾向空運牌照局提交申述，表示國泰航空在大灣區航空申請經營若干定期航班服務的牌照事宜上，為利益攸關的一方。國泰強調，並無提出任何反對，但認為發牌當局在審批任何航空服務的申請時，必須考慮本地航空服務業當前面對的艱難營運環境。

空運牌照局則表示，現正按照《空運（航空服務牌照）規例》（第448章A）及其他相關法例處理大灣區航空的牌照申請，如有決定，牌照局會根據法例在憲報公布。至於聆訊安排，仍有待牌照局與其他相關機構，包括大灣區航空，商議後決定。為免影響牌照局的工作，牌照局現時對大灣區航空的牌照申請並無進一步補充。

議員柯創盛認為，壟斷市場不可取，有競爭才有進步，國泰與其刁難其他公司進入市場，不如改善自身服務，提升服務素質，以達致社會期望。而發牌當局也應盡快向發牌予其他公司，為航空業引入良性競爭。