3個戰前配水庫　獲古諮會確認為一級歷史建築

古物諮詢委員會今（9日）開會討論多項歷史建築的擬議評級，包括確認除主教山配水庫外，本港其餘3個戰前配水庫：雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫及歌賦山食水配水庫為一級歷史建築；同時通過雅賓利食水抽水站為3級歷史建築，另擬列聖母七苦小堂及聖母聖誕小堂為3級歷史建築。委員同時同意不將大澳石仔埗街的前大澳水務廠房納入擬議評級。

聖母七苦小堂建築樸素，但仍保留罕有的花崗石石牆，同時見證客家群組及西貢一帶傳教的發展。至於聖母聖誕小堂雖然目前已改用作活動室，但仍保留祭堂，同時見證天主教區的發展史，歷史意義甚大。委員指出該年代戒毒服務屬罕見，而聖母聖誕小堂更曾容許戒毒人士入住，反映建築具另一層次的社會價值，故上述兩項建築最終在沒委員反對下，擬列為3級歷史建築。有委員直指前大澳水務廠房破落，毫無建築特色故不建議給予評級。

另外，位於美孚九華徑的養正家塾，包括3個姓氏的祖祠等14個項目為逾百年歷史，中西合璧設計的建築物，其中12個項目亦獲通過為3級歷史建築。有委員明言，從建築反映村落群體生活方式，同時擔心若不給予評級，將來此類型建築會消失。委員又坦言，若不賦予上述建築評級，予人感覺沒價值，「可以拆就拆」。古蹟辦則指繼上述建築，未來會致力研究位於銅鑼灣大坑的歷史建築物。