輸入個案累兩地點須強檢　另兩學校爆上呼吸道感染同納入公告

​政府今晚(9日)公布，因應兩宗曾於香港居住的非本地確診新冠個案，有兩個指明地方被納入強制檢測公告，已完成新冠疫苗接種的人士，亦須接受檢測。另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，其病徵與感染新冠相似，為謹慎起見，有一間學校及另一間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告，已完成疫苗接種的人士則會視為已遵從強檢規定。

須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

A. 非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在8月16日至今日期間曾身處薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座超過兩小時的人士，及

2. 任何在8月13日至今日期間曾身處界限街137號根德閣3座超過兩小時的人士，

以上人士均須於本周六(11日)或之前接受檢測，受檢人士若在本周二(7日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 其他

1. 任何在8月27日至今日期間曾身處大嶼山東涌東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號舖太陽島幼稚園(東涌分校)超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本周六或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於下周一(13日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

2. 在8月27日至今日期間於九龍塘聯合道150號華德學校就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於本周六或之前接受檢測。

上列受檢人士若在本周二至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。