上海仔勾結黎智英　扮專訪抹黑東方

惡名昭彰的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，一直與多罪纏身的壹傳媒黎智英互相勾結，網上抹黑共同敵人東方。消息指，壹傳媒一直「畀料」潛逃海外的上海仔，然後由上海仔扮作接受獨家採訪，歪曲新聞或無中生有，利用YouTube發布大量刑事誹謗的影片。兩大「罪人」互相利用，以不實內容攻擊東方，其中上海仔更獲司法「保護傘」包庇，至今仍逍遙法外。

窮途末路的郭永鴻身負多罪潛逃海外，去年底「頹爆」返港，涉及4項罪名，包括兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪被O記拘捕。他返港後3度向警方報到，獲准保釋半年，至明年2月4日再報到。上海仔就多案「着草」棄保潛逃，視港法如無物，卻一再獲續保，有指是他與警隊多名已退休的高層過從甚密，又受到司法「保護傘」包庇。

至於正在赤柱監獄服刑的黎智英，先後因為3宗非法遊行合共判囚20個月，且仍就涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等多案等候聆訊。據了解，上海仔仍在海外棄保潛逃期間，已多番利用YouTube在網上發放影片，主要內容是誹謗東方。消息人士透露，連串訪問幕後是由壹傳媒安排，並由《蘋果日報》提供資料及派出記者採訪上海仔，「夫唱婦隨」式抹黑東方。

除攻擊與壹傳媒的共同敵人外，上海仔更在片段中「自吹自擂」，例如拍片自詡有「雙安」保護傘，即與內地國安及公安關係密切。他又聲稱有本港司法界「契爺」、「契媽」關照，可謂中港兩地都有司法「保護傘」蔭庇。

上海仔在鏡頭前提及自己所涉及的控罪，扮作無辜，為自己「漂白」，影片中他曾向女記者表示：「你係經理、傳媒社長，做開有感情……」，故相信對方是傳媒中人。而女記者更以不純正的廣東話訪問上海仔，企圖混淆視聽。期間她多次以「上海哥」稱呼郭永鴻，過程中不曾露面。

議員葛珮帆指現時壹傳媒涉違反《港區國安法》中的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，7名高層及員工相繼被捕，集團更被當局凍結1,800萬港元資金，現有指上海仔與壹傳媒勾結，她直言﹕「背後可能有千絲萬縷關係，尤其是資金來源，可能涉及國家安全，尤其是勾結外國勢力。」她認為當局應介入調查，並促警方要「𥄫住」上海仔，因為傳媒已踢爆他與壹傳媒有關係，加上他有多次潛逃前科，隨時又再「走佬」，警方要嚴加防範。