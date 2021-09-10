深水埗住宅變網上百家樂賭檔　警拘11男女

深水埗警區特別職務隊警員，根據線報及經調查後，昨日(9日)傍晚6時10分展開代號「犁庭掃穴」及「虎撲」的反非法賭博行動，突擊搜查長沙灣道42號雙喜大廈一個住宅單位，檢獲百家樂賭枱板、6部電視屏幕、兩部電腦、約3萬港元賭款及約10萬元籌碼，單位內11人被捕，警方相指已搗破一個網上百家樂賭檔。

警方在行動中，拘捕一名姓朱(46歲)女主持，她涉嫌「經營賭博場所」；另外，一名姓林(25歲)男子則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕，兩人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》（第599F章）或將被提出檢控。6男3女(41至69歲)賭客，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書，每位罰款5000港元。所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。