海濱吸熱兇器　遊人燒傷危機

屬65億元優化海濱項目之一的灣仔海濱長廊被指設計不周，多個設施被轟「熱辣辣」，市民隨時被燙傷。早前灣仔海濱長廊進一步開放多個主題區，擺放金屬搖搖板，不銹鋼特色椅及石椅等設施，吸引一家大小前來觀賞，惟有市民反映部分設施無遮無掩，在烈日暴曬後表面滾燙。東網日前實測各設施溫度，發覺有鐵椅溫度高約攝氏63度，即使時近黃昏仍逾攝氏40度。皮膚科專科醫生警告兒童接觸這些燙熱表面有可能造成2級燒傷，出現水泡及紅腫；議員批評設施中看不中用，促加強綠化改善。

灣仔海濱長廊水上活動及康樂主題區陸續開放以來，迎來首個炎夏，記者在多個晴天日子，到長廊以紅外線測溫槍量度各種設施的表面溫度，發覺不少設施熱力爆燈。接近入口處擺放8張名為「翛然午夢」，以不銹鋼作主要物料的特色椅，被熾熱陽光照射後，表面異常滾燙，記者量得其中一張椅表面溫度最高達攝氏62.9度；毗連由石屎製成，名為「點石‧城‧今」的卵石狀椅有近攝氏59度；尾段同樣無遮無掩的銀色搖搖板，觸碰時亦感覺燙熱，表面溫度約有攝氏51度。

記者採訪當日，一群小學生正好經過，有學生直指該設施一定很熱，有穿着短褲的男生走過去試坐，結果甫坐下就立時熱到「彈起」。退休人士林先生摸過搖搖板直言，若小朋友不為意坐上去肯定會燙傷，應該加上一些告示，讓市民在炎夏時提防高溫。

在長廊另一端入口，擺放多張石製特色椅，最靠近海邊的一張長型石椅並無遮蔭，中午時的表面溫度高達攝氏61度，滾燙的表面根本無法坐下；而附近草地一邊的石椅則逾攝氏40度。就算時至黃昏，記者在傍晚近6時再次量度相關座椅的表面溫度，平均亦達到攝氏40度或以上。

皮膚科專科醫生侯鈞翔指，一般物質表面溫度超過攝氏55度已有機會灼傷皮膚，吸收陽光後的金屬椅異常高溫，對兒童皮膚傷害更大，有足夠接觸面及時間就有機會造成2級燒傷，會出現起水泡及紅腫等徵狀。即使黃昏時使用座椅，其表面溫度長期高於攝氏40度的話，由於高過人體溫度，若不為意坐足一小時以上，亦有機會造成低溫燙傷。議員柯創盛批評此種設施設計失誤，政府在擺放新設施時應要創意及實用兼備，亦要檢視物料是否適合在高溫下擺放。

發展局發言人指，灣仔海濱長廊的水上活動及康樂主題區第一期的金屬椅和搖搖板屬「海濱公共傢俬設計比賽」的得獎作品，至今沒有收到市民就該設施不設遮蔭或表面燙熱導致不能使用的情況的意見，而今年年底落成的第二期將會提供更多樹蔭及遮陽設施，亦會探討將該些傢俬移近遮蔭設施及加設有關標語的可行性。