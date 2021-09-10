東方日報A1：鐵路又沉降　自製陸沉危機

港府監工不善，建築工程又出事，連累港鐵遭殃！港鐵位於西九龍、四線交匯的核心鐵路樞紐，日前受政府工程影響，鐵路沉降數據錄得超標。政府指，相關工程現已停工，鐵路設施結構和鐵路運作安全目前未受影響。惟有學者及業界炮轟，停工不一定代表沉降同時暫停，一旦沉降情況持續惡化，恐危及鐵路運作安全，並指出沉降幅度非一朝一夕就能造成，批評庸官後知後覺，疏忽職守，必須問責查辦，若任由其繼續胡亂治港，只會令香江沉淪。

為配合西九文化區建設，政府3年前規劃，分階段將尖沙咀消防局行動支援設施，以及其他消防設施，搬遷至九龍渡華路一幅「政府、機構或社區」用地，該處毗鄰港鐵九龍站、柯士甸站，以及高鐵香港西九龍站，屬機場快綫、東涌綫、屯馬綫，以及廣深港高鐵香港段等四線匯聚的鐵路心臟地帶。至於搬遷設施後騰空的土地，部分會劃為酒店、住宅及辦公室用地，相關財政收益將支援西九文化區發展。

發展局昨公布，相關工程項目進行地基工程期間，港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間的隧道，其中一個監測點的沉降記錄，於本周二達到20.27毫米，輕微高於預設停工指標的20毫米。為謹慎起見，當局應港鐵要求，在鐵路保護區內的相關工程當日起即時暫停。港鐵則表示，相關數據監察自今年7月起開始。

政府指，屋宇署和建築署已派員視察該鐵路隧道；而機電工程署已檢視港鐵的監測記錄，未發現鐵路設施結構和鐵路運作安全受影響；建築署和港鐵會繼續密切監察情況。

當局續指，有關工程現已停工，建築署會聯同港鐵，要求其承建商制訂緩解措施，並採取減低對鐵路設施影響的施工方法。建築署將嚴格審批承建商的緩解措施方案及復工要求；若承建商建議調整暫停相關工程的監察指標，該署考慮時將諮詢港鐵及相關部門，並向公眾交代決定。

中科監察主席潘焯鴻指，涉事鐵路並非新建，相關政府部門及工程承辦商，理應在動工前遞交相關文件予港鐵審批。他相信是次沉降輕微超標，暫不影響鐵路安全，但強調工程叫停，不代表沉降立即停止。若情況持續惡化，恐影響鐵路安全，危及數以千計的乘客。

議員田北辰則稱，當港鐵發現隧道出現沉降後必須通知政府，由政府叫停工程。工程承辦商須就工程進行加固設施，獲政府批准後才可復工。

是次西九文化區發展的相關工程影響附近鐵路出現沉降，而無獨有偶，早年西九文化區工地亦曾出現地陷。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，政府動工前理應做足評估，而當監測數據出現異常時，必須即時制訂方案，例如灌漿加固工程等，但當局卻在沉降超標後才叫停工程，反應後知後覺，他批評相關政府官員庸碌，監管失職，理應問責。

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