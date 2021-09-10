你要知：新式月餅誤解多　營養師教路如何食得健康

中秋佳節家人朋友相聚，月餅是不可或缺的應節食品。市面有不少新式月餅，有人會認為比傳統蓮蓉月餅更健康，不過原來兩者其實差別不大。如何食得健康？又能如何揀選健康月餅？就由尚營坊註冊營養師盧綺欣為大家講解。

一個傳統月餅分量比新式月餅大很多，由於大小不同，令兩者卡路里或糖分差別很大，但盧直言如果分量相同的話，就算是不同味道，差別其實不多。「新式月餅例如奶黃、斑蘭、黑芝麻、乳酪月餅等等，其實大部分基本都與奶黃月餅用料相近。」盧表示，每個牌子的用料雖然略有不同，但卡路里都相若，一個迷你新式月餅，大概45至55克左右，卡路里大約等於4分3到一碗飯。

除了卡路里外，盧亦提醒要留意壞膽固醇及反式脂肪，「新式月餅的主要材料，例如牛油、椰油、椰漿、吉士粉等，都含有比較高的飽和脂肪，會令肝臟製造更多壞膽固醇，長遠而言對壞膽固醇控制並不理想。」盧指如果月餅包裝盒上提及有用「氫化棕櫚油」或「氫化椰子油」，就代表有反式脂肪，反式脂肪長遠會令壞膽固醇提升，以及好膽固醇下降。

至於冰皮月餅，盧表示冰皮月餅的卡路里含量，相對其他月餅較為低，皆因餅皮用少了油，以及用綠豆蓉代替吉士粉、椰奶，所以理論上卡路里會低一點。但同時盧指出，由於冰皮月餅加了很多水果醬或水果餡，所以糖分會比較高。「多數月餅會使用砂糖以及麥芽糖，這類糖被稱為游離糖，亦即額外加進去的添加糖，它們的升糖指數較高，令整個月餅糖分增加，所以需要控制血糖的人士要特別留意。」

如果想食月餅應節，但又不希望攝取過多脂肪或糖分？盧建議可以盡量在正餐「騰出額度」，「例如一般中式餐飲，不論出外或家中用膳，都可能有雞，要盡量去皮只吃雞肉，以及減少蘸薑葱油。魚類就盡量少落油，叉燒、燒肉等就盡量去皮去肥肉部分，從而減低全日油分攝取量，留返更多空間來吃月餅。」