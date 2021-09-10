警破土瓜灣工廈百家樂賭檔　25男女被捕

九龍城警區特別職務隊昨晚(9日)8時展開代號為「犁庭掃穴」反罪惡及三合會行動，巡查區內酒吧、遊戲機舖、夜總會及麻雀館等娛樂場所。警員搗破一個位於土瓜灣落山道工廈單位的百家樂賭檔，檢獲2張百家樂賭枱，面值25萬元的籌碼及約2萬港元賭款，10男15女被捕。

一名姓施(59歲)及姓黎(46歲)男主持，涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所規例》（第599F章）。另外賭檔內的8男15女(23至65歲)，涉嫌在賭博場所內賭博被捕；當中一名61歲被捕女子，涉嫌非法入境被捕。場內10男14女涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書，每人罰款5000港元；所有被捕人現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。