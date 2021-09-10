懶理長者憂打針後命危　聶德權推諉影響跨境交流

本港疫苗接種率低企，其中以長者比例尤甚，不少市民擔心打針後出現嚴重副作用甚至死亡。公務員事務局局長聶德權今早(10日)在電台節目表示，未來要重點出擊，調撥資源透過外展接種等不同形式，提高長者接種率，又指目前70歲以上長者接種率不足3成，除影響個人保護，亦會影響跨境交流及放寬本地社交距離措施。

新冠疫苗接種計劃由2月下旬展開至今，接種率持續偏低，政府指本港已接種近800萬劑疫苗，若分年齡層計算，12至19歲接種率約62.25%，70歲以下接種率亦有7成，但長者接種率則相對低，70歲以上約27%，80歲以上僅12.69%。

另外，政府昨(9日)宣布再度將社區疫苗接種中心營運時間延長，原定運作至下月底的26間接種中心，有21間將會延長服務至年底，反而最多人到場打針的5間私家醫院營運的疫苗接種中心則由11月起關閉，被人質疑「諗縮數」。聶德權解釋並非考慮到開支，而是顧及營運者意願，死撐市民接種需求會下跌，減少接種中心容量是合理。