鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權　今申保釋被拒須續押

支聯會的「結束一黨專政」綱領被外界質疑涉違《港區國安法》，警方國家安全處昨晚(9日)落案控告支聯會、主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤煽動顛覆國家政權罪；另控告鄒幸彤及4名常委梁錦威、鄧岳君、陳多偉、徐漢光沒有遵從通知規定提供資料罪。法庭將2罪分開處理，今早(10日)在西九龍裁判法院提堂。鄒幸彤申請保釋被拒，需繼續還押。

警方國安處上月底發信予支聯會7名常委，要求他們提交所要求資料及證明文件，惟支聯會表示拒交。警方周三(8日)拘捕鄒幸彤及4名常委，年齡介乎36至71歲；而案中的鄒幸彤亦與另外2名分別64歲和69歲的被捕男子及支聯會，被起訴違反《香港國安法》的第22及23條「煽動他人顛覆國家政權」罪。今早法庭先處理煽動他人顛覆國家政權罪，控罪指支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。支聯會今天沒有代表應訊，鄒幸彤指包括自己在內的7名支聯會董事都遭羈押，無法開會討論事宜，反問法庭應如何處理。署理總裁判官羅德泉最終把此案押後至10月28日再訊，等待警方進一步調查及支聯會去安排代表。

在法院外，早上9時許已有團體到場請願，狠斥支聯會「大搞」政治鬥爭，勾結外國勢力以顛覆國家政權。