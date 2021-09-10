白田邨大火　女住客：一家人死過翻生

白田邨發生大火，數十名住客無法自行逃生，紛紛致電要求消防協助逃生。位於起火單位斜對面單位的吳太表示，當時一家人在睡夢之中，期間她聽到鄰居陳先生大叫：「火燭！」她還以為是發夢。其丈夫一開門，赫見濃煙攻入屋。吳一家無法逃生，在窗邊求救，她形容一家人死過翻生。年逾80歲的家姑因吸入濃煙不適、又因緊張而心跳加速。其後有消防員破門入屋，其中兩名消防員陪同其家姑及丈夫落樓，家姑其後送院治理。

吳太表示墮樓男死者年約20至30歲，她在窗邊求救時，已經發對對方墮樓。她估計，當時太大煙被困屋內，可能對方見消防員仍未到，設法自己救自己。據了解，男死者一家四口同住，吳太指當時沒有留意對方墮樓時有沒有聲音，因情況危險，各人都自己救自己。她打了多次電話報案，第一次致電時，可能多人報案，電話良久沒有人接聽。「等了幾個字，才有消防員到。」她事後心情仍未平復：「好恐怖，當時以為一家四口無咗！」

據了解，起火單位原本一家五口，男戶主與一對子女其後遷出，只餘下女戶主與長子。最近有一名男子經常進出單位，單位又不時出現嘈吵聲，鄰居已經留意，小心提防。「估不到今次放火！」

據悉，墮樓男死者與父親及胞弟居於起火單位對面，因火警發生時濃煙直湧入屋，事主情急下攀出窗外逃生，懷疑因此失足墮樓慘死。其父親及胞弟則由消防員救出，胞弟因吸入濃煙不適及受傷，清醒送院治理。死者父親無受傷，事後埋怨消防指：「兩點幾報案，好耐都未開到喉救火！」

居於起火單位同樓層的黃女士憶述事件仍猶有餘悸，她指今日凌晨約1時，涉事單位傳出吵架聲，並傳出有兩名男子拍門，年約50歲的泰籍女戶主拒絕開門，其後聽到有男子聲稱「燒咗你白田邨都得呀！」未幾該單位便發生火警。黃女士續指逃生時火勢猛烈，最後需由消防員協助逃離現場，她其後被警員帶返樓上助查。

另居於起火單位毗鄰的姓陳男住客指出，事發時正熟睡，因被湧入屋的濃煙嗆醒，才驚覺發生火警。陳又指一度逃生無門，「走返轉頭呀，走唔出去！」幸最終由消防員及時救出。