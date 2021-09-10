5中學申個別班級全日面授　楊潤雄料最快下周一有高年級復常

教育局規定學校教職員及學生，若未能分別有70%人完成接種兩劑新冠疫苗並超過14日，則不可放寬至全日面授課。局長楊潤雄今(10日)表示，已收到5間中學申請，在個別級別恢復全日面授課堂，主要是中五和中六，預計第一間學校將於下周一(13日)在個別級別進行全日面授。

楊潤雄在其個人Facebook表示，截至上周五(3日)，全港學校平均有92%教職員已接種至少1劑新冠疫苗，而12歲或以上的學生，總計有約51%已打至少1針。他認為，教職員積極接種疫苗，可向家長和學生起示範作用。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，本港12至19歲人士的接種率已有62%，相信學校加大力度推廣，大部分中學都可在今個月內，達致70%完成學生接種首針疫苗。他並提醒全面恢復面授課堂的學生，要做好個人衞生，回校前要留意身體狀況，包括量體溫，學校則應該加強清潔，並加裝空氣清新機改善空氣質素。