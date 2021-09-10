網絡廿三條或復活　邱騰華：知識產權保障落後須重提修例

早年在爭議聲中被撤回、俗稱「網絡廿三條」的《版權修訂條例》可能「翻生」，商務及經濟發展局局長邱騰華接受電視台訪問時稱，香港知識產權保障落後，隨國家十四五規劃，訂明並支持香港成為區域知識產權貿易中心，是時候重提修例。目前未能透露細節或辣度，亦暫時沒有諮詢的時間表在手，但他認為修改選舉制度後，創造了立法環境，政府應該把握機會修例，並相信議員會為市民認真審議。

邱騰華表示，香港的知識產權，其實未能跟上國家給予的任務，《版權條例》落後了10年，很多保護都不足夠，包括外商在港投資。他認為，若香港要做知識產權交易中心，沒有完善的法例，將影響人們的信心，故《版權條例》好應該提上議程，再向業界諮詢，及早修訂。當年修例的原意是針對網上串流平台出現的大規模盜版電影及劇集，如果是戲仿、諷刺、評論時事等可以豁免，不過，截圖、翻唱、直播打機就無豁免，有可能犯法、要負刑事責任。

對於部分二次創作者擔心創作自由可能會收窄，甚至有人形容修例是政治打壓工具，邱則稱，很多時討論這些問題，往往都流於口號式，又或者將其兩極化。他認為在《基本法》下的人權、自由，市民利益必然會得到保障，但同時亦可尋求一個能夠符合業界、經濟、民生、社會整體向前發展的需求，兩者要有平衡。