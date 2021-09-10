一條龍式樓按貸款詐騙　醒目業主報案警拘3騙徒

警方早前接報，指有騙徒涉嫌冒充銀行及律師樓職員，訛稱有低息樓宇按揭貸款提供予受害人，藉此騙取保證金。警方經深入調查，於本周二(7日)進行執法行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕3名本男子，年齡介乎28至36歲，涉款約130萬港元。

警方於8月31日接獲一名男子報案指，在7月下旬收到騙徒電話，對方訛稱為銀行職員，能提供低息樓宇按揭貸款。事主不虞有詐，按照騙徒要求提供個人資料，包括入息證明、住址證明、銀行資料及樓契，以作審批貸款之用。騙徒其後向事主表示，貸款申請已經通過審批，騙徒再以律師樓職員身份約見事主，進行貸款手續，期間向事主出示偽造的銀行文件、並要求事主交出一張130萬港元的支票作為保證金，以作資產證明。事主感到可疑，沒有交出支票，然後報警求助。

案件由屯門警區刑事調查隊跟進，經深入調查及分析，警方迅速鎖定一個犯罪團夥，警方成功聯絡到一名扮作律師樓職員的騙徒，該名騙徒相約事主到尖沙咀一商業大廈單位，進行貸款手續及交收支票。警方於本周三(8日)展開一連串的拘捕行動，在尖沙咀一商業大廈外，拘捕接洽事主的疑犯。警方及後在上址一個約350呎的商廈單位內，拘捕一名男子。警方在搜證期間，發現單位喬裝成律師樓，警方在單位檢獲大量虛構文件、證書、冒充律師樓職員的卡片、冒充律師樓的招牌。警方於其他地方拘捕另一名男子，他涉及在案發最初致電給事主的角色。屯門警區刑事調查隊總督察陳家成表示，全部被捕人士仍在扣留調查，警方相信已經成功拘捕犯罪團夥的骨幹成員。案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

屯門警區刑事調查隊第五隊主管督察霍靉琳表示，犯罪團夥透過社交媒體例如Facebook，招攬想搵快錢的市民，要求他們偽裝成銀行職員、律師樓職員。同時，騙徒亦招攬其他人士提供銀行戶口，以收取犯罪得益。騙徒會以「cold call」形式致電市民，訛稱為本地銀行或中介公司職員，能提供低息樓宇按揭貸款。他們以社交媒體的應用程式，例如WhatsApp與事主持聯絡。騙徒要求事主交出相關文件，並租用商業大廈單位扮作成律師樓，藉此爭取事主的信任。當事主交出支票後，騙徒便會失去聯絡，事主沒有得到貸款。根據商業罪案調查科的數字，今年一月至八月，全港同類型案件有116宗，涉及金額3,340萬港元。

警方屯門警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸表示，今次能迅速偵破案件，全賴警民充分合作。案中事主警覺性高，一旦留意交易有可疑情況，第一時間向警方求助。莊指出，犯案團夥有組織有計劃犯案，在尖沙咀租用商廈單位，裝修後用不同的道具，偽裝成律師樓。另外，騙徒在不同的社交平台招攬人手，警方相信該團夥進行大規模的行騙計劃。該單位於8月下旬開始租用，警方能及早破案，相信成功阻止騙徒利用上址行騙，減少受害人損失。

警方呼籲，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人若干犯欺詐罪一經定罪，最高可處監禁14年，市民不要因為一時貪念想搵快錢，而以身試法。警方提醒市民，如要申請樓宇按揭或其他貸款，必需主動核實對方身份及專業資格，如發現有任何可疑，應即時致電警隊反詐騙協調中心求助熱線18222尋求協助。此外市民如遇到相同受騙經歷，應立即報警求助。