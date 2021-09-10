國泰無良　空姐向《東網》控訴　餵人奶不宜打針仍被炒

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前要求所有所有駐港機組人員，須在8月31日或之前接種疫苗，前日(8日)解僱一批未完成接種疫苗的機組人員，其中有正餵哺母乳、曾提交醫生證明暫不適宜接種疫苗的機組人員被解僱，公司多次表示明白她的情況，但並無任何商量的餘地，使過去一年幾乎只領取底薪生活的她，生活百上加斤。

國泰前空姐Stephanie向《東網》表示，由於正餵哺母乳，憂慮接種疫苗有機會影響嬰兒，因此於7月已向公司提交醫生證明，表示仍須更多研究數據決定哺乳媽媽是否適合接種，而她也向公司明言會於12月1日前，待她完全退奶，就去接種疫苗。當時，公司於電話中表示，她的情況可以理解。

豈料，她9月2日便收到公司電郵，表示由於她尚未完成接種疫苗，將會採取進一步行動，中止(terminate)聘用。Stephanie隨即致電負責的部門「Service Excellence」，對方口頭表示明白她的情況，但需要時間批核及處理。她苦等多天，卻於9月8日收到正式的解僱通知，她嘗試致電公司要求説法，對方只表示會交由上級處理。自此之後，負責部門的熱線「打極唔通」。

Stephanie表示，國泰對外聲稱，會把尚未完成接種疫苗的員工調往其他崗位，實際上「講一套做一套」，過程中完全無接觸他們商量，也無任何措施保障打針後出現身體狀況的員工。而且，「中止(terminate)雇傭關係」是十分嚴重的字眼，一般用於干犯嚴重過錯的情況，認為不應用於不打針的員工身上。她續指，她身邊有約20人同樣提交了醫生紙，但仍被解僱，料實際數字更大，質疑公司只是找另一個藉口炒人，「現在全球經濟都差，我們不是不肯共度時艱，但公司可否體恤一下我們？」。

《東網》正向國泰航空及勞工處查詢。