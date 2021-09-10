海關打擊網上侵權活動　檢冒牌月餅等貨物總值65萬元

海關於8月30日起展開特別執法行動，打擊網上出售冒牌月餅的侵權活動，至今檢獲114盒懷疑冒牌月餅、逾2000件懷疑冒牌貨品包括香水、化妝品及廚具等，估計總值65萬港元，拘捕4人。

海關早前接獲商標持有人的舉報，指有人在網上平台售賣冒牌月餅，海關隨即利用大數據系統進行偵察及分析，並鎖定多個網上賣家的社交平台及帳戶進行調查。海關人員於是喬裝顧客進行網上購買，海關經深入調查及在商標持有人協助下，採取執法行動，搗破4個售賣冒牌月餅的帳戶，先後搜查兩個分別位於屯門及錦田的住宅單位、一個屯門工廈單位及一個上環的迷你倉。檢獲一批懷疑冒牌月餅及一批懷疑冒牌貨品。行動中，海關拘捕1男3女(25至34歲)，案件仍在調查中，所有被捕人士獲准保釋候查。

海關表示，行動中檢獲的冒牌月餅涉及三個品牌，其中一個品牌主要售賣皮具及時裝，趁中秋節前生產月餅，但只送給客戶，不作公開銷售。涉及該品牌的月餅，在網上售價每盒約500至1000港元，另外，根據商標持有人的資料，商家沒有設計及生產該月餅的款式，而今年仍未發送月餅給客戶。其餘兩個品牌是主要售賣西餅及月餅食品，涉及月餅是抄襲正貨的包裝設計及註冊商標。

版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢表示，冒牌月餅與正貨包裝十分相似，正貨背面底部有二維碼驗證資料。市民可以用智能手機掃描二維碼，連結特定網站，然後使用影相功能，讀取二維碼資料，便可以驗證貨品真偽。而冒牌月餅的二維碼，經掃描後，分別連結到正貨訂講月餅官方網站或一個偽造驗證結果網站，不能進行驗證。在外觀方面，冒牌月餅比較深色。在售價方面，正貨月餅為418港元，冒牌月餅約280至380港元不等。

涉及另一個月餅品牌包裝與冒牌月餅，包裝上十分相似。正貨的包裝盒上貼有納米3D標籤，在搖晃包裝盒時會呈現動態效果，而冒牌貨的類似標籤，在搖晃時沒有動態效果。另外，正貨包裝側面有防偽標籤，用手機掃描標籤時，會連結特定網站，會介紹查詢防偽的步驟，再揭開標籤，底層有一組彩色的防偽碼及二維碼、經官方手機程式掃描二維碼後，連結指定網站，查詢貨品真偽。同時，會顯示該二維碼首次被查詢的日期及時間。而冒牌月餅包裝盒的側面亦有類似防偽標籤，經手機掃描後，部分連結到官方網站，部分未能連結網址。再揭開標籤，大部分底層二維碼已經損壞，亦不能進行驗證。此外，冒牌月餅外觀字樣亦比較糢糊，正貨售價為258元，冒牌月餅售價約200至220港元不等。