政府維持全面禁止加熱煙電子煙立場　下月恢復二讀

政府擬立法禁止加熱煙、電子煙等「另類吸煙產品」，《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會今日(10日)召開第7次會議，並將恢復二讀。議員邵家輝早前提出修正，認為「加熱煙」應由「禁止」改為「規管」，遭食物及衞生局局長陳肇始反對，政府最終獲過半數委員支持，維持全禁電子煙和加熱煙立場，冀於本届立法會會期內完成修例。

會上，議員邵家輝質疑，政府提交的文件，無法比較加熱煙和傳統煙草的傷害，又指加熱煙出現的部分致癌物質，在豉油、咖啡豆等都會出現，強調政府不應着眼有否驗出有害物質，而是含量是否足以致癌。他又指，將會在大會審議時再提出修例。

陳肇始則表示，加熱煙的成癮性及尼古丁水平，接近傳統煙草，又指港大近期發表調查，只吸食加熱煙的青少年，3個月內出現呼吸道病徵的情況，較食用傳統煙更高。

議員易志明關注，如果全面禁止加熱煙及電子煙，有關產品能否在港轉口、生產後出口，或在港進行相關廣告設計是否違法，網上宣傳又是否涵蓋。議員葉劉淑儀則問及，有另類吸煙產品標榜能美容減肥，是否已違反商品説明條例。

海關助理關長陳子達回應指，過境或轉口上述產品不受限制，但不能在港生產後出口。海關也會巡視市面上的產品，檢查其醫療效果是否屬實。控煙酒辦就指，如果相關廣告不會在港以任何形式發布，就不受規管，又指現有法例難以規管加熱煙裝置宣傳。