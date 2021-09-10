鴨脷洲及藍田5分鐘2男墮樓亡

鴨脷洲邨及藍田先後有兩名男子墮樓。今日(10日)早上11時49分，警方接獲鴨脷洲邨利添樓保安員報案，指一名男子懷疑從高處墮下，倒臥於大廈後門對開位置重傷昏迷。救援人員趕至現場，經檢查後證實男子當場死亡。

另外，上午11時54分，警方接獲一名女子報案，指其丈夫從藍田康雅苑荔雅閣墮樓，倒臥平台身亡。期間，一名女親友疑因傷心過度，感到不適，需要送院治理。

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