稱因好奇女兒發育5度非禮　廚師認罪候懲

四旬廚師稱讀小學的女兒開始出現性徵，因感好奇而趁女兒睡覺時4度非禮其胸部與私處。之後他雖稱因有犯罪感而停止數年，但到去年又因「一時鹹濕」故態復萌。其女兒為此曾有自殺傾向，且拒絕進食父親烹調的食物，對父親滿懷恨意，至去年再被侵犯後終向母親投訴並揭發事件。涉案廚師事後被捕，今天（10日）於區域法院承認5項非禮罪，法官下令將他還押至本月23日判刑。

代號「WYM」的被告現年48歲，承認於2017年6月至2020年11月14日間，5度在家非禮當時年僅11至14歲的女兒X。X的心理創傷報告顯示她於被侵犯期間，感到困擾、不快及惶恐，害怕再被侵犯而極力迴避與被告交流，亦有自殺及自殘傾向。X自責在事件曝光後，令被告還押、家人陷入經濟困難，但亦對被告滿懷恨意，想知道為何被告作出如此恐怖的行為。X回想事件時會感到不安，亦迴避談及事件，對男性信任度下降，對發展異性關係有顧慮。而其Ｘ的母則表示X與被告關係疏離，害怕被告，亦拒絕進食被告所煮的食物。報告指X於小學時因情緒問題及自殺傾向，已有接受輔導，當時未有找出原因，X事後更有情緒抑鬱的問題，建議X繼續接受輔導。

被告今自行求情，重複強調自己做錯，並向X、妻子及家人道歉，表示明白事件對其家造成極大傷害，被捕後遂配合警方調查，望減輕對妻女的傷害，得到家人的原諒。被告又指或因照顧癱瘓在床的父母，及長時間工作而累積壓力後犯案。他知道犯案後，令家人失去經濟支柱，只能依賴綜援過活，故希望法庭輕判，讓他服刑後可重投社會及照顧家人。

案情指被告案發時與妻、X及一名兒子同住於公屋單位，被告佔用睡房，其妻則通常睡在客廳的雙格床。現時就讀中學的X在去年11月15日，發短訊告知母遭被告摸胸及私處，又指自小六起已被非禮，對此感到傷心及憤怒。被告其後被捕，於錄影會面中承認自X就讀小六時，分別4度於X在睡房床或廳中梳化睡覺時摸X胸部，聲稱是因對X開始出現性徵感到好奇。被告表示在第4次犯案、隔褲摸X的私處後，因覺得有犯罪感而有一段長時間不敢性騷擾X。至去年11月14日凌晨，他又因「一時鹹濕」而摸X胸部。