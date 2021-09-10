壹傳媒行政總監求多半年檢視資料　官令42日內完成

警方國安處去年8月以涉違反《港區國安法》及欺詐罪，拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。壹傳媒及其數名高層、以及黎智英2名兒子等，先後入稟要求警方歸還涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料。法庭早前下令警方將所檢取的資料暫時封存交回被捕人士檢視，經檢視後若發現資料屬LPP及新聞材料，則須交還。其中一名被捕人士、壹傳媒行政總監黃偉強，早前曾多次向高院申請延長檢視資料時間，並獲法庭批准。黃今早（10日）再度申請延期，且要求給予多半年時間。不過法官陳嘉信最終只批准延期42天，並頒令黃屆時必須交出經檢視而確認無關LPP及新聞材料的資料，且不得再申請延期。此外，黃亦需支付警方訟費。

據申請人黃偉強一方指，上次申請延期時，申請人仍有14個檢視項目未能登入電腦硬碟檢閱，至現時仍有5個尚未檢閱，仍需時間處理，希望法庭再給予6個月處理。答辯人警務處處長一方則表明反對，並指未檢閱的檔案中大多為圖像檔案，雖然涉及超過120萬個，但理應不涉及LPP及新聞材料，應很快可檢視完。而且申請人涉及的刑事案件預計將於明年3月開審，若再延期6個月，警方不夠時間進行調查。

陳嘉信法官就申請作裁決時表示，申請人過往已多次申請延期，至今已延期超過7個月。在上次申請延期時，陳官已表明是最後機會，並只批准延期21天。在該21天內申請人成功檢閱9個項目。法官稱看不到原因，餘下5個項目要用6個月檢視，並認為申請人提出延期理據全不合理。法官又指這些檔案與申請人涉及的欺詐案相關，若批准延期6個月，將會逼近案件開審日期，警方將無時間就該些檔案作調查。法官考慮後決定只批准申請人延期42天 ，屆時申請人必須交出該5個項目的資料。