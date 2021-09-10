愉景灣覆核城規會決議勝訴　城規會上訴失敗

大嶼山愉景灣的發展商香港興業有限公司，在2016年向城市規劃委員會申請更改愉景灣的分區計劃大綱圖，將一幅逾7600平方米、原本劃作員工宿舍的土地，改為興建兩幢18層高的住宅大廈，提供476個單位，預計可供1190人居住。不過城規會在2017年6月開會後，決定不批准這宗更改土地用途申請。香港興業於是就城規會的決定提出司法覆核，高院原訟庭判香港興業勝訴，城規會不服裁決提出上訴，高院上訴庭今天（10日）頒布書面判決，駁回城規會的上訴維持原判，城規會並要支付香港興業的訟費。

是次上訴由上訴庭副庭長關淑馨、上訴庭法官鮑晏明及林雲浩審理。判詞指出，綜觀所有因素，同意原審法官的裁斷，即地段的總樓面面積用盡與否，並不是與規劃目的相關的事宜，城規會不應加以考慮。即使有意見認為愉景灣不應被視作戰略發展地區，但不代表該處不應有任何發展計劃，適度的發展相信不會與整體規劃原意有所牴觸。事實上，若香港興業計劃獲批，預計人口增展只是1190人。對於城規會指，如果批准申請，將會立下不良先例，日後會有類似申請跟隨今次而來。對此上訴庭認同原審法官的判斷，指城規會此說法無事實基礎。