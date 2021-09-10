本港清零多日卻通關無期　議員促政府與內地商討明確條件

立法會衞生事務委員會今日(10日)開會，多名議員要求政府與內地專家對接，提供明確通關條件。有議員質疑，透過「來港易」或「回港易」計劃抵港人士不需要打針或檢疫，會造成防疫漏洞，也對多個強制接種疫苗的行業不公平。食物及衞生局局長陳肇始表示，港府已邀請內地專家商討通關問題，而內地疫情穩定，「來港易」或「回港易」的入境要求不會與其他國家看齊。

就多名議員提出的通關問題，陳肇始表示，食衞局與內地一直有溝通，包括交換資訊、防控疫情經驗交流等，港府已邀請內地專家商討通關問題。議員陳沛然批評，政府過去曾提出本地個案清零及接種疫苗為通關條件，現時本地疫情平穩，市民亦開始接種疫苗，政府卻仍要與內地專家對接，要求政府提出明確通關條件。

議員田北辰質疑，有市民因為未接種疫苗被解僱，港府何以無須「來港易」或「回港易」抵港人士打針或檢疫，擔心造成防疫漏洞，也對港人不公平。他建議當局要求有關人士安裝「安心出行」應用程式，方便當局記錄他們行蹤。陳肇始回應說，內地疫情穩定，故入境要求較其他國家寬鬆，也無法強制他們安裝「安心出行」，當局已要求他們抵港前後多次檢測。

此外，陳肇始表示，衞生署轄下的聯合科學委員會正研究接種第三劑新冠疫苗，包括是否需接種同一技術平台的疫苗、接種時間，以及哪些人需要打第三針，亦會密切留意加強劑的資訊。