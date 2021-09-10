女排港將劉韵琳患急性白血病　亟須尋求合適骨髓

曾效力南華的香港排球女將劉韵琳，對抗血癌多年，惟病情近期急轉直下。她昨日（9日）在社交媒體透露，確診「急性骨髓性白血病」，因一直未能找到合適骨髓移植，希望公眾登記成為骨髓捐贈者。

劉韵琳於6年前確診「慢性骨髓性白血病」，一直以標靶藥控制病情，得以如常生活及參與球隊訓練。惟她在Instagram透露，7月底突然發燒，白血球指數也低至1.0：「喺醫院不停打抗生素、抽血、抽骨髓，最後確診AML『急性骨髓性白血病』。」醫生解釋，基因突變導致兩種血癌同時出現，而急性這種，需要急切治療。

為此，劉韵琳開始化療，對抗隨之而來的副作用：「只可以話一星期瘦10磅不是夢。長期作嘔，要食嘢先嘔咗上一餐嘅先，真係感覺到個胃底要翻出嚟先開心。」完成第一輪化療後，她更持續發燒逾一星期，因細菌入血，中性白血球指數一度跌到0：「依家只要少少流血都會好緊張，因為根本癒(愈)合唔到，隔兩日就輸一次血。」

無奈的是，劉韵琳暫時未能找到合適骨髓移植，唯有撰文呼籲公眾登記成為骨髓捐贈者：「我知道機會唔大，但都希望大家幫幫我或者其他有需要嘅人，感激不盡！」