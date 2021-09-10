消息指保安局局長啟動程序　擬將支聯會剔出註冊公司名冊

支聯會玩完！消息稱，支聯會已接獲保安局信件通知，局方根據《公司條例》取消支聯會的註冊公司名冊，對方可在9月24日前提出書面解釋，最終決定須交由行政長官及行政會議裁決。

支聯會其「結束一黨專政」綱領屢惹爭議，早被質疑違反《港區國安法》。警方國家安全處昨晚(9日)落案控告支聯會、主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤「煽動顛覆國家政權罪」；另控告鄒幸彤及4名常委梁錦威、鄧岳君、陳多偉及徐漢光「沒有遵從通知規定提供資料罪」，案件今早(10日)已在西九龍裁判法院提堂。

警方國安處上月底已發信予支聯會7名常委，要求他們在本周二(7日)前提交所要求資料及證明文件，有指需交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，惟支聯會並未按時提交，僅到灣仔警察總部交代拒交資料的理由。保安局局長鄧炳強同日表明，會迅速就不遵守法例的事件採取法律行動。

言猶在耳，國安處周三(8日)隨即採取行動，拘捕鄒幸彤及多名常委；國安處人員昨日押解常委之一的梁錦威，抵達位於旺角道藝旺商業大廈的六四紀念館助查及搜證。據悉，共帶走39箱證物及展品，包括書籍及文件等。