投行財務顧問涉掟貓摑貓　被控虐待動物受審

一名投資銀行財務顧問去年11月帶一隻幼貓到獸醫診所求診，其後被發現涉嫌將幼貓掟向牆壁令其受傷。涉案財務顧問現否認一項殘酷對待動物罪，案件今天（10日）在東區裁判法院開審。控方在庭上播放診所閉路電視片段，顯示被告在診所被問到幼貓受傷原因，被告聲稱「我打的」，其後作出投擲幼貓向牆及用手掌摑的動作，又指幼貓在錯誤的地方小便。審訊下午繼續。

本案26歲被告蘭天琪，被控於2020年11月21日在香港殘酷地惡待而導致一隻4個月大的貓受到不必要的痛苦。控方今女獸醫吉村佳純今出庭作證。她表示她於2013年在悉尼大學畢業，2014年起在香港執業，今年再完成利物浦大學高級獸醫實踐證書。她供稱在去年11月25日，2名男客人帶同一隻幼貓到厚和街香港獸醫醫院求診，由於2人操普通話，故須診所護士暫作傳譯。她檢查幼貓，發現牠的左臉、左顎及後頸處有腫脹，左眼有不自然眨動及瞳孔有異常，相信是附近軟組織受傷，而左鼻孔附近亦有乾掉的血漬。

至於診所閉路電視片段，則顯示被告與一名男子進入診所，與吉村及護士會面，期間吉村問到幼貓受傷原因，被告用普通話指傷勢是4日前出現，並稱「我打的」，其後用手做出投擲物件及用手掌摑的動作。被告又向吉村與護士表示，這是因為幼貓在錯誤的地方小便。