政Whats噏：要求押後財會堆填區議程　議員甩轆木已成舟

立法會財務委員會今日(10日)討論新界西堆填區擴建計劃，將工程計劃嘅一部分提升為甲級，估計預算約442.778億港元。議員劉業強尋日(9日)就去信環境局局長黃錦星，話希望押後審議。之不過，黃今朝就一口回絕，話需要盡快確保有足夠設施處理廢物喎。

話說工務小組委員會喺3月尾曾經討論擴建新界西堆填區的工程議案，並以13票贊成、2票反對通過議案並提交財委會，當時並冇議員要求喺財委會上分開表決。換言之，議程將唔會進行討論，亦唔會有相關官員列席。

不過，劉業強尋日就突然去信黃錦星，話部分議員喺工程造價、噪音、空氣污染等問題上表達憂慮，又質疑工程對政府構成財政壓力，希望黃慎重考慮同埋押後討論。之但係，如果真係想討論，又點解唔早啲向財委會提出分開表決嘅要求呢，莫非唔記得咗？

劉業強解釋，先前以為有人提出分開表決，尋日先知原來冇喎，仲話封信有轉發畀財政司司長陳茂波，但司長都冇表示同意，所以冇辦法啦。佢話其實比較擔心當地嘅交通問題，認為擴建後垃圾車多咗更容易造成堵塞，政府長遠而言都應該考慮用焚化爐同埋垃圾徵費嘅方式處理垃圾，而唔係繼續擴展堆填區呀！

點都好啦，黃錦星今朝就回覆話堆填區即將飽和，唔可以延緩相關議程，政府會就堆填區工程同地區人士設立聯絡機制，務求將影響減到最低。佢又承諾稍後時間聯同發展局同劉會面，同埋再次感謝劉嘅意見。簡單而言，即係唔會押後、冇得傾喇！