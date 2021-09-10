廟宇香火太鼎盛　PM2.5超標6倍　研究指長期吸焚香增死亡率

本港有許多香火鼎盛的廟宇，每逢大時大節前往參拜的善信更是絡繹不絕，但近來有研究發現，個別廟宇的室內和室外微細懸浮粒子(PM2.5)指數於高峰時期，可超越本港限制標準6倍及4倍，而有指廟宇較多的地區，市民患上相關呼吸系統疾病而死亡的機率亦較高。嶺南大學科學教研組建議，政府應訂立相關指引，而廟宇亦可於室內安裝霧化裝置，以減少焚香煙霧擴散，並改用無毒物料製作的香燭等。

嶺大科學教研組於去年開始對全港366間廟宇進行地區分布分析，又於人流較多的廟宇內放置監測儀器。同時使用了政府於2001、2006、2011及2016年公布的呼吸系統疾病死亡率數據，透過對比不同區分的廟宇數目並進行分析，結果顯示廟宇數量多寡是空氣污染的主要影響因素之一。以2016年的數據為例，在葵青區的老圍及葵芳的廟宇分別有17座及3座，兩區每100名死亡人士分別有32名及27名死於呼吸系統疾病；對比筲箕灣及鰂魚涌分別有5座及1座廟宇，兩區每100名死亡人士則分別有31名及18名死於呼吸系統疾病。證明假如該區廟宇數量愈多，其患上呼吸系統疾病而死亡的機率也較高。

嶺大科學教研組又於港島西、港島中、九龍西及九龍東5座人流較多的廟宇進行空氣監測。結果發現，大部分廟宇於繁忙時段，廟內及廟正門外的PM 2.5濃度均超出本港及世界衞生組織的標準，更有個別廟宇於高峰時期的PM2.5指數超出本港限制標準6倍，達世界衞生組織8倍；而另一廟宇的正門外PM2.5指數更分別是本港及世界衞生組織倍及12倍。

嶺大科學教研組助理教授王沛欣表示，廟宇焚香對本港空氣污染有重要的影響，但一直被忽略而未有計算入空氣污染指標內。她建議政府可更新及制定相關指引，訂明廟宇需要適當的空間距離或抽風要求等；而廟宇亦可參考其他地區的做法，例如安裝霧化裝置、定時自動灑水等，以減少焚香煙霧擴散，或是使用以無毒物料製作的香燭等。