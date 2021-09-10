迷你倉大火死因研訊　裝修承辦商改口供　否認逃避責任

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。死因庭今天（10日）繼續就事件進行死因研訊。負責為涉案迷你倉裝修的公司東主認為安全問題應由時昌負責，稱自己只是按客人要求辦事。就他昨天在法庭主動提出5年錄取口供時「講錯」，否認自己為涉案迷你倉安裝冷氣機，他否認是要逃責任。另外，冷氣維修師傅則確認3樓的3部冷氣機均在案發前2年內更換或檢查過。

負責裝修的泰發工程公司老闆王岱繼續作供指，2004年為時昌裝修時，有人曾經向他提供一份初步的圖則，但忘記了是時昌職員、時昌老闆時景恆還是「迷你倉專家」提供，但王從不曾將圖則交給屋宇處。王表示裝修工程最重要符合客人要求，「如果涉及安全問題，時生應該請一個專業人士」，而當時已有一名專家從旁指點，故王認為安全問題應由他們負責。王稱「我諗大部分師傅都係咁啦」，亦不認為時昌需要聘請任何專業人士為迷你倉設計間隔，「我同你講，我做裝修咁耐，係無需要請則師嚟㗎」。

死者家屬的代表律師問王在法庭作供前，是否從新聞或任何途徑得知今次火災可能由冷氣機造成，王極力否認。律師再追問，為何王在2016年錄取的口供稱「我裝設冷氣機，負責裝上去，但唔知有無駁電，都唔知道開關果啲」，但昨天在庭上卻主動提出當年「講錯」，質疑王是逃避責任。王則解釋「當時係做抽濕機，100%係，未興冷氣倉⋯⋯關冷氣火燭咩事，我做嘅就會認，唔係我做關我咩事啫」。

德輝冷氣水電工程公司老闆的兒子楊振杰作供指，他自2009年開始跟父親學師，曾經上過相關維修課程，沒持有任何牌照，平時主要負責冷氣相關工作，包括安裝、維修、拆除、加雪種等。2014年8月初，楊曾經幫涉案迷你倉3樓換過兩部冷氣，包括室內機及室外機，他只需直接插插蘇，沒有負責「拉電」，他記得該兩部冷氣均外設時間掣。

2016年3月，楊再為涉案迷你倉3樓檢查另一部冷氣機，將原本的樂聲牌室內機換成日立牌室內機，並保留原本的樂聲牌室外機，而該部日立牌冷氣是時昌提供的一部舊機，楊只負責安裝，沒有改動開關喉管，此機亦有時間掣。楊表示這兩個牌子的冷氣機可以相容，所以才會如此安裝。楊亦順便「跟一跟」室外機，為它加了雪種。楊曾為時昌其他迷你倉維修冷氣，遇過幾個迷你倉都有老鼠咬爛控制線導致漏電，惟他表示未在淘大倉見過此情況。