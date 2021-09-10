男生示威現場藏玻璃擊錘　意圖損壞財產罪成

前年11月有人在荃灣示威堵路，期間一名男學生涉嫌在逃跑時遭警方截停，揭發他攜帶着一把玻璃擊錘，因而被控管有物管意圖損壞財產罪。他否認控罪受審，辯稱帶備擊錘是為了萬一遇上車禍時用來逃生。案件今天（10日）在西九龍裁判法院裁決。裁判官香淑嫻不接納被告說法，認為他攜擊錘是想伺機毀壞財產，因此判被告罪成。裁判官直言情節嚴重，監禁似乎是適合刑罰，但為了作綜合考慮，決定先為被告索取感化、社會服務令及勞教中心報告，押後至9月24日判刑，候懲期間被告須還押。

21歲被告楊栢杰，被控於2019年11月12日，在荃灣大河道荃新天地一期外保管控制一把玻璃擊錘。控方證供指當晚9時許，約150人在案發地點對開聚集堵路，有人向警方防線投擲磚頭及石塊等。警方警告無效後便上前掃蕩，聚集人士於是四散。此時被告揹着背囊往商場方向跑，警員從後追截約70米後截停被告，從其背囊檢獲涉案玻璃擊錘，以及面巾、手套等物品。審訊時被告自辯稱，擊錘是買來以便在遇上交通意外時作逃生用。他當日到荃灣只是想吃飯和去超市購物，否認參與非法集結，也無意圖使用擊錘作非法之用。

裁判官裁決時指，作供警員均誠實可靠，雖然他們的證供或有輕微出入，但不影響他們的可靠性。相反，被告一方面指涉案擊錘是用以在車禍中逃生，危機意識似乎極高，但另一方面卻又說擊錘「可有可無」，因此沒有確保經常帶備擊錘，也沒有考慮當日的交通情況，說法不合情理、自相矛盾。

裁判官續指，案發當日是「大三罷」翌日，屬暴力事件高峰期，而案中擊錘除破壞玻璃外，便沒有其他用途。雖然案中沒有直接證據指明被告的意圖，但考慮到被告還帶着一般暴力示威者常備的物品，法庭裁定被告帶備玻璃擊錘是伺機而動，有機會便使用毀壞玻璃，故裁定他罪成。