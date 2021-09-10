茶果嶺歷史建築羅氏大屋將活化　天后宮旁闢地供市民使用

早於2019年及2020年的施政報告中，政府曾提及發展茶果嶺村作為公營房屋的研究項目，並對其周邊地區作出規劃研究，預計連同鄰近前高嶺土礦場第二期，可提供約6,750伙公營房屋，估計最早會於2030年及2031年起分階段落成。當中的3級歷史建築「羅氏大屋」會原址保留作活化用途；而另一位於茶果嶺村外的3級歷史建築茶果嶺天后宮，旁邊將開設非建築用地。

據規劃署提供的文件顯示，3級歷史建築「羅氏大屋」進行活化後會開放予公眾欣賞，而其附近及面向海濱的的臨街面位置將會用作零售用途。至於位於茶果嶺村外的3級歷史建築茶果嶺天后宮，由於亦屬於發展範圍內，在計劃興建的公營房屋與天后宮之間會開闢設置約900平方米的非建築用地，作為緩衝區，此非建築用地亦會開放予公眾人士使用。

根據茶果嶺村擬議發展藍圖顯示，除公營房屋以外，發展計劃亦包括建設政府、機構或社區設施，並進行不同的道路及斜坡改善綠化工程等。規劃署表示，下一階段的工作將會把專責小組和觀塘區議會的意見，以及修訂建議一併提交至城市規劃委員會轄下都會規劃小組委員會考慮。如委員會同意大綱圖適合展示，往後將會提供公眾查閱。