港府再認可3個高風險國家針卡　下周三起可來港

政府今日(10日)公布，將認可孟加拉、尼泊爾及阿拉伯聯合酋長國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄之一。相關安排將由9月15日凌晨零時起實施。此外，屬B組指明地區的新加坡，其政府發出的疫苗接種紀錄也獲港府認可，方便持有新加坡接種紀錄的香港居民，從A組指明地區來港。

政府表示，由9月15日凌晨零時起，持有由孟加拉、尼泊爾或阿拉伯聯合酋長國相關主管當局發出，並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

此外，港府也與屬B區的新加坡達成有關安排，同樣由9月15日凌晨零時起實施。雖然新加坡目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該國相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

截至今日，有55個地區政府發出的疫苗接種紀錄獲港府認可。A組25個指明地區中，只剩巴西、柬埔寨、伊朗、俄羅斯、南非、斯里蘭卡、坦桑尼亞這7個地區發出的疫苗接種紀錄，尚未獲認可。