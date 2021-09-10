警破倫敦金投資詐騙集團拘6男　5人被呃逾千萬元

今年5月至8月期間，警方接獲多宗涉及倫敦金的詐騙舉報，商業罪案調查科經深入調查後，發現有騙徒利用隨機電話形式致電不同市民，一開始訛稱向他們進行問卷調查，過程中取得受害人的基本個人資料，或過往的投資經驗。

當取得相關資料後，騙徒會再聯絡受害人，並向他們推介「高回報、低風險」的虛構倫敦金投資計劃，當受害人表示有意投資後，騙徒會指示受害人將金額存入指定銀行戶口，或以現金支付形式，作為開立投資戶口的資金。同時間，騙徒會向受害人提供交易平台網頁，聲稱受害人可以授權他們代為進行倫敦金交易，亦指受害人可監測或檢查投資戶口。惟警方調查發現，涉事投資網頁全為虛構，與實際投資無關，即騙徒沒有幫受害人進行投資，當受害人欲取回金錢，騙徒便會以不同藉口拒絕要求。

警方經深入調查後，成功鎖定一個詐騙集團，發現有人由去年年初開始，租用一個位於觀塘的甲級寫字樓，招聘投資經紀，塑造成一間正當投資公司，牽涉至少全港5宗倫敦金詐騙案件，涉及超過1千萬港元，最大損失為395萬港元。受害人為4男1女(30至77歲)，分別報稱老師、退休人士、工程師等。

商罪科總督察鄧國軒指，警方昨日(9日)展開拘捕行動，在港九新界多個處所，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，拘捕6名本地男子(21至40歲)，包括一名公司董事及3名骨幹成員，4人分別為中層管理人士、投資經紀及兩名傀儡戶口持有人。探員亦搜查涉案寫字樓，檢獲大量證物，包括電腦、投資經紀講稿、開戶文件、數簿等，亦凍結與集團有關的12個本地銀行戶口、超過500萬港元的懷疑犯罪得益。所有被捕人士現正扣留調查，行動仍然繼續，將調查案件是否涉及其他潛在受害人，不排除有更多人被捕。

商罪科高級督察劉肇龍呼籲，市民投資倫敦金或貴金屬時，要清楚了解涉及的投資風險，以及投資公司的背景，當投資時有疑問，可向家人或朋友討論，甚至徵詢專業意見。另外，簽署投資文件時，亦需要清楚了解細節，不要輕易簽署授權書，授權第三者進行投資買賣。而每月收到月結單時，應檢查是否有未經授權的交易，如有疑問，應立即向投資公司查詢。