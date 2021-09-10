白田邨奪命火影響鄰近單位　擬安排部分住戶到同座空置單位暫住

石硤尾白田邨13座發生火警慘劇後，肇事單位所有財物付諸一炬，連鄰近單位內部亦遭大火熏黑，受影響居民頓時無家可歸。當區區議員吳美今日(10日)表示，約有10至11戶居於肇事單位附近的居民受到火警波及，現與房屋署商討擬安排部分住戶到同座的空置單位暫住，其餘則到社區會堂及酒店等暫住。

吳美形容，今次火警肇事單位「燒到爛晒」，目前所涉的樓層走廊終恢復電力供應，旁邊的逾十單位無論是廚房、地下及牆壁等亦被熏黑，環境惡劣。受影響住戶當中有老有嫩，亦有坐輪椅人士。吳稱已與房署商討，安排其中約2至3戶到同座空置單位暫住。

吳直言，白田邨正值重建，肇事的13座居民理應下月就獲房署安排揀樓及派鎖匙，遷至其他公屋單位，預計本年尾至明年初就會陸續遷離。今次可謂「臨搬先着火」，吳直言意外難料，對於火警奪去人命而深感難過及無奈。

房屋署回應指，本身會定期每半年檢測消防系統，比法例要求的一年更為嚴謹。而白田邨第13座的消防系統於事發時運作正常，會為受影響的居民盡量提供協助。