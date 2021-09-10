酷熱警告生效　上水監測站錄38.1°C破頂高溫　熱爆全城

高空反氣旋正為華南帶來晴朗及酷熱的天氣，未來一兩日本港天氣酷熱，加上風勢輕微。天文台於今日(10日)下午4時20分發出酷熱天氣警告，根據「最高氣溫」數據，截至今午5時50分，天文台錄得氣溫攝氏33.7度高溫，大部分地區氣溫上升至攝氏34度或以上，其中熱爆全城的上水錄得攝氏38.1度的破頂高溫，是該站自2004年有紀錄以來最高紀錄；至於其次的元朗公園則錄得攝氏36.1度。此外，京士柏於下午6時錄得的平均紫外線指數是0.4，強度屬於低。

天文台預測，受熱帶氣旋「燦都」的下沉氣流影響，周末期間華南天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨及雷暴。預料一股西南氣流在下周初影響廣東沿岸。熱帶氣旋「康森」會在未來數日橫過南海中部，移向越南。同時，燦都將橫過台灣一帶，大致移向華東。

今日大致天晴。最低氣溫約攝氏28度，明日(11日)日間酷熱，市區最高氣溫約攝氏35度，新界再高一兩度。下午局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩東風。海面有湧浪。展望下周日(12日)仍然酷熱及有雷暴，下周初有幾陣驟雨。

本港持續高溫，民政事務總署表示，今日開放19間臨時避暑中心，供有需要人士使用，有關中心將開放至明早8時。勞工處則提醒僱主應評估僱員中暑風險，並採取有效預防措施，例如提供清涼飲用水，及架設臨時設施遮擋陽光等；僱員亦要定時喝水和留意身體狀況。