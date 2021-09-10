8月份白紋伊蚊誘蚊器指數為8.5%　4地區分區指數超出警戒水平

食物環境衞生署今日(10日)公布，8月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為8.5%，屬於2級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛，但仍維持偏低水平。但64個監察地區中，4個地區包括薄扶林、啟德北、屯門西和馬灣的分區誘蚊器指數，高於警戒水平。

上述有關的誘蚊器大多位於公共及私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方。食環署已聯同房屋署、教育局及康樂及文化事務署等相關政府部門立即採取行動，加強防蚊及滅蚊工作。食環署指出，8月份的白紋伊蚊密度指數為1.2，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.2隻，反映整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。至於8月份各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊器指數為1.3%，而該月的港口每月白紋伊蚊密度指數為1.2，同為低水平。

白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家，已成為風土病。鄰近地區登革熱的活躍程度仍然高企，香港今年至今錄得1宗外地傳入登革熱個案。食環署指出，相關政府部門會繼續在各自負責場地內加強防蚊及滅蚊工作。該署今年分3期進行全港滅蚊運動，而第3期滅蚊運動已於上月展開，至下月29日止。

分區誘蚊器指數和分區密度指數，分別顯示監察地區內白紋伊蚊分布的廣泛程度和密度。而每月誘蚊器指數和每月密度指數，分別以該月內所有分區誘蚊器指數和分區密度指數的總和來計算，反映白紋伊蚊在所有監察地區的整體情況。