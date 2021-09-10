15至24歲少女　65歲以上女士　自殺率上升

今日（10日）是世界防止自殺日。有研究中心公布最新香港自殺數據，估測上年香港自殺率為12.1，較2019年略低，但發現65歲以上、15至24歲的女性，以及15歲以下的青少年自殺率反而上升，並指情況值得關注。中心建議市民，多關心身邊的長者及學童，並留意對話內容是否包含自殺信號。

香港大學賽馬會防止自殺研究中心，根據死因裁判法庭提供數據，估測去年香港自殺率為12.1，表示每10萬人中有約12人自殺。研究指高齡人士的自殺率一向偏高，雖然2020年估測的60歲或以上男性自殺率下跌，但發現60歲以上女性的自殺率不跌反升，由2019年的11.9升至2020年的15.3，升幅達28.5%。中心總監葉兆輝教授分析，香港女性平均較長壽，不少60歲以上女性獨自生活或喪失伴侶，雖有子女但並非同住。疫下較少外出，悶在家中令她們更感孤單，或成她們自殺的原因。他估計移民潮下，大批長者被子女遺留在港，以及人口持續老化，長者的自殺率或會再升。

而去年年青人的自殺率與2019年相若，惟15至24歲的女性自殺率有明顯上升，由2019年的4.0升至2020年的6.1。中心估計，他們因學校生活不順，或面對感情困擾等而萌生死念。15歲以下的少年的自殺率亦有上升，由2019年的0.7升至2020年的1.3，葉指以前15歲以下的青少年「可能連死亡係乜都未知」，但2016年開始出現自殺問題，情況值得關注。中心建議市民多關心身邊的長者及學童，又促請政府投放資源，資助地區組織關心獨居長者。