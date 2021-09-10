兩男女墮低息貸款騙案失近4百萬　警拘公司董事

今年8月至9月期間，警方接獲兩名男女報案，指於今年1月至3月期間收到陌生來電，通話中對方向其推銷低息貸款，2人表示有興趣後，騙徒相約他們到尖沙咀港晶中心一辦公室簽署合約，繼而指示2人到合法財務公司借貸，當成功借貸後，騙徒要求受害人交出全筆貸款，然後開設銀行戶口進行透支，從而擴大借貸額。受害人不虞有詐，以現金或銀行轉帳形式，將全筆貸款交予騙徒，對方收到款項後隨即失聯，2人合共損失380萬港元。男女受害人分別58及47歲，分別從事水電工程及保安員。

油尖警區刑事調查隊接手案件，立即到涉事公司作出調查，惟發現單位於7月已人去樓空。經深入調查後，迅速鎖定詐騙集團其中一名骨幹成員，並於昨日(9日)在元朗拘捕一名52歲、報稱從事投資行業的男子，警方在其住所檢獲懷疑與案有關的電子器材。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺指，被捕男子為一間公司的登記董事，負責租用涉事辦公室作簽約，提供平台推廣低息貸款，以及提供轉介服務，誘使受害人上當。被捕男子已獲准保釋候查，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。