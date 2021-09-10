相思灣村違建道路僭建碼頭　地署包庇拒緝兇

東方傳媒機構（下稱「東方」）去年10月獨家踢爆西貢相思灣村土地亂象，政府部門及後跟進違建道路及僭建碼頭的違規問題，清拆及善後工程統統均由公帑埋單。東方多番追問，要求查出罪魁禍首並提出檢控，惟地政總署今日(10日)回覆以證據不足為由不作檢控。有村民直指不公平，質疑部門存在包庇，成為不法分子的保護傘。議員對政府決定感奇怪，要求清楚交代不提控的詳細原因。

去年10月底，東方揭發有人在相思灣村以石屎興建一條道路，疑為日後發展丁屋群鋪路，並鋪上黃泥「裝假狗」。相關部門在接獲舉報後，證實屬於違建道路。雖然地政總署於同年11月開始修復違建道路，惟進度緩慢，至今部分路段仍是石屎路。至於在村內經營水上活動店的村霸黃子洋，亦被指在店外的海岸保護區僭建碼頭，方便客人攜同獨木舟下海。相關部門雖然在東方揭發事件後5個月才將違規事項還原及修復，卻是公帑埋單，兩個違規事件的「兇手」一直未懲處，更遑論追討相關費用。

東方多月來一直鍥而不捨追問，地政總署今才回覆，指經西貢地政處就涉及違建道路及僭建碼頭兩宗個案，經調查及諮詢法律意見後認為未有足夠證據提出檢控。而該署會繼續留意有關地點的情況，若發現有人非法佔用政府土地，將採取管制行動。

有村民直指，2018年超強颱風襲港時，吹毀上址海岸保育區的堤岸，當時黃子洋便乘機在上址倒石屎，僭建碼頭，「當時我睇住佢（黃子洋）叫人倒泥頭，嗰度係佢地頭，起好咗個碼頭，梗係佢得益！」有關村民對於部門輕易放過罪魁禍首，直言有包庇之嫌，更不滿清拆及還原違建道路及碼頭竟要公帑埋單，「咁即係搵我哋笨！」他希望部門能積極根查，還市民一個公道。

議員葛珮帆對於事件被揭發多時後，執法部門卻指證據不足而不提出檢控感覺奇怪，認為東方為此作了偵查報道，有相有片，政府追查多時後才稱查不到，卻沒有清楚交代原因，認為必須要向公眾清楚交代。