廟宇香火易引致呼吸系統疾病　環團促多用電子香燭

大多數人均以為呼吸系統疾病由香煙及汽車廢氣等引致，然而除以上兩種因素以外，每逢大時大節吸引港人參拜的廟宇，當中的香火亦會導致呼吸系統疾病。有環保團體認為，長遠可達致雙贏的方法是多使用電子香燭，而政府目前對廟宇香火方面的指引或規例明顯不足，應提議安裝一些科學裝置，例如化寶時會使用的抽風裝置等，以減少香火對市民造成的健康影響及空氣污染。

參拜焚香時，一般來說會產生大量懸浮粒子、一氧化碳、氮氧化物及甲烷等空氣污染物，而這類空氣污染物均會對人體健康構成嚴重影響，本港早前亦有醫學研究發現，有在室內焚香習慣的長者，本身於認知能力、思考能力、視覺空間能力和記憶力4方面的表現均明顯較差。

雖然環境保護署目前對燃燒紙錢及紙紮祭品等有相關指引用以規範及監管，惟內容並無涵蓋至廟宇焚香。綠領行動總幹事何漢威指出，有許多市民到廟宇參拜時均會受香火的懸浮粒子影響，容易感到刺眼、刺鼻等，惟上香酬神是一般華人的傳統，難以切割，他建議廟宇可用噴水裝置等減低影響；而政府目前對廟宇香火方面的指引不足，理應給予廟宇更多科學上的建議，例如抽風裝置等。