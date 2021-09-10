竹篙灣9.20開放800單位予外傭檢疫　房價480元　日限50客

政府今日(10日)公布，由9月20日起開放大嶼山竹篙灣檢疫中心第一期及第二期合共800個單位，供於孟加拉、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿聯酋等國完成疫苗接種後，來港工作的外傭作檢疫用途。

惟政府指每日安排最多50名外傭入住檢疫中心，預約系統會顯示未來30天可供預訂的房間。勞工處會按照遞交的先後處理申請，並在一至兩天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄等相關文件。

在核實相關文件後，勞工處會向申請人發出繳款單。申請人須在指定時間內付款並提供付款收據，待勞工處發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。政府會按收回成本的原則收取費用，每個單位每晚收取480港元包括三餐膳食及所有費用。僱主及職業介紹所可從下周二(14日)上午9時開始，經由勞工處外傭專題網站的預約系統申請預訂房間。

政府早前已提供指定酒店「香港荃灣絲麗酒店」作檢疫設施，提供409個房間；竹篙灣檢疫中心第一期及第二期將另外提供800個單位作此用途。