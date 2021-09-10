警方上半年偵822宗網上騙案　涉款近3億　多人誤堕網戀「殺豬盤」

警方公布網上情緣罪案趨勢，單單今年上半年已共錄得822宗騙案，較去年同期429宗上升92%，損失合共2.9億港元，受害人年齡介乎17到70歲，損失最大的1宗案件更涉及高達900萬港元。「搵豬」、「養豬」及「殺豬」的奪命3式，引透受害人誤堕「殺豬盤」，蒙受巨額損失。

騙徒手法層出不窮，但萬變不離其宗，主要可分為3種。第一式是「扮專業人士」 ，騙徒多在網上自稱來自歐美、或於東南亞地區工作的專業人士，如工程師和跨國企業管理層等，以英語與受害人溝通，並以各種籍口向受害人要求金錢；第二式「藉口多多」，騙徒會訛稱需支付巨額醫療費用或急需現金周轉，或訛稱有貴重禮物從海外寄給受害人，但被扣查，需清關費/手續費，藉此騙取金錢；無論親身或視像通話，受害人大多從未見過騙徒，騙取金錢後便會取消社交媒體戶口、電話號碼或電郵地址等，和受害人斷絕聯絡，即「未見其人」。

警方指，騙徒透過在社交平台找尋目標，認識受害人後對其投其所好討其歡心，並迅速建立網上的戀人關係，繼而用不同藉口去騙取金錢，惟騙徒與受害人之間從未真正見過面。另外，騙徒與受害人建立曖昧關係後，又會利用虛假投資平台誘使受害人參與投資。起初受害人會賺取少許回報，其後當投入更多資金後，便會蒙受巨額損失。這類騙案又稱「殺豬盤」。

「殺豬盤」手法分為3個步驟，統稱為「搵豬」，即騙徒在社交平台、約會軟件或交友程式尋找目標，並投其所好，迅速建立曖昧或網戀關係；「養豬」，騙徒會利用虛假投資平台，誘使受害人投資證券或虛擬貨幣。起初騙徒會讓受害人賺取少許回報；其後當受害人投入更多金錢後，騙徒便會製造投資失利的假象，令受害人蒙受巨額損失，亦即俗稱的「殺豬」。

警方建議對網上騙局有懷疑的市民，可利用搜尋器搜尋對方社交帳戶放的照片、查看對方帳戶的朋友圈是否有異常，若對身份有懷疑，可嘗試與對方視像通話。警方又提醒切勿下載不明來歷的應用程式，亦要提防回報高得不切實際的投資計劃。如有任何懷疑，可致電防騙易熱線「18222」查詢。