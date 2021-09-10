5地點因輸入個案須強檢 另兩學校爆上呼吸道感染同納入公告

政府今晚(10日)公布，由於發現1宗由海外地區抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的兩個指明地方被納入強制檢測公告。因應3宗曾於香港居住的非本地確診個案，有3個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須接受檢測。

另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，其病徵與感染新冠肺炎相似，為謹慎起見，有1間學校及另1間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。已完成新冠疫苗接種的人士則會視為已遵從強檢規定。

強檢人士須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

A. 涉及L452R變異病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

1. 任何在8月20日至今日期間曾身處香港九龍黃大仙毓華街75號慈康邨康健樓超過兩小時的人士，及

2. 任何在8月20日或8月21日下午2時至7時期間曾身處香港九龍油尖旺彌敦道36–44號重慶大廈C座地下的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，

以上人士須於下周日(12日)或之前接受檢測。受檢人士若在本周三(8日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在8月15日至今日期間曾身處香港新界將軍澳馬游塘村112A號超過兩小時的人士， 及

2. 任何在8月30日至今日期間曾身處香港九龍觀塘偉業街163號悦品海景酒店‧觀塘超過兩小時的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，及

3. 任何在8月10日至昨日(9日)期間曾身處香港九龍界限街137號根德閣3座超過兩小時的人士，

以上人士須於下周日或之前接受檢測。受檢人士若在本周三至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

C. 其他

1. 任何在8月28日至今日期間曾身處香港西營盤薄扶林道54號地下至1樓明愛凌月仙幼稚園超過兩小時的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客)，及

2. 在8月28日至今日期間於香港新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院就讀1年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，

以上人士須須於下周日或之前接受檢測，受檢人士若在本周三至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。